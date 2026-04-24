Soča SloVolley izpadla iz B-lige, Dom v finalu

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – Volley Treviso 0:3 (20:25, 22:25, 22:25)

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 6, A. Cotič (L), Princi, N. Černic 3, Miklus 6, A. Čavdek (L), Makuc, Antoni, Sicco 7, Tomić 1, Vižintin 2, Katalan 9, Giusto 10, G. Černic. Trener: Battisti.

Odbojkarji Trevisa so bili prehud zalogaj za sočane, ki so se sicer dobro upirali, a v končnicah setov so jim zmanjkale moči. Po današnjem domačem porazu v Nabrežini je Soča SloVolley tudi matematično izpadla v C-ligo dva kroga pred koncem sezone.

KOŠARKA

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Dom – Athletismo 54:51 (13:15, 30:24, 45:41)

Dom: D. Abrami 8, G. Zavadlav 14, Makuc nv, P. Abrami 0, Bressan 5, Pavlin 4, M. Zavadlav 4, Devetak 5, Urdih nv, Pahor 3, Calzavara 2, Rossmann 9. Trener: Bonetti.

Košarkarji Doma so po napeti in borbeni tekmi tudi drugič premagali goriški Athletismo in so se tako uvrstili v finale play-offa goriške skupine v deželni diviziji 2.