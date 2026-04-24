Z zmogljivejšim zbirnim centrom tudi nova prometna ureditev

Obnovljen zbirni center za odpadke v Boljuncu ne bo samo upošteval vse okoljske in varnostne predpise, deloval bo bolj funkcionalno in učinkovito, so zagotovili pri podjetju A&T 2000, ki bo upravljalo storitve zbiranja komunalnih odpadkov v dolinski občini.

Center bo za stranke odprl svoja vrata v torek. Še pred tem, v ponedeljek ob 11. uri, bo Občina Dolina priredila uradno odprtje. Minulo sredo pa je v Sprejemnem centru rezervata Doline Glinščice v Boljuncu potekalo srečanje z občani, na katerem so predstavniki podjetja A&T 2000 pojasnili, kako bo potekalo odlaganje odpadkov v obnovljenem centru, predstavniki občine pa, katere so glavne novosti, ki jih prinaša. Med temi je tudi nova prometna ureditev, ki bo omogočala varnejši dostop do zbirnega centra.

Zbirni center bo odprt ob torkih od 8.30 do 13.30 in od 14.30 do 17.30, ob četrtkih od 14.30 do 17.30, ob petkih med 8.30 in 13.30 ter ob sobotah od 8.30 do 13.30 in od 14.30 do 17.30.

Odbornica za promet Elisabetta Sormani je na srečanju predstavila novo prometno ureditev za varnejši dostop do zbirnega centra. Na občinski cesti, kjer je vhod v zbirni center - na voznem pasu, ki vodi proti središču vasi - ne bo več mogoče nadaljevati proti Boljuncu, od tod bo namreč možno le zaviti v zbirni center. Z drugega voznega pasu, tistega, ki vodi proti ploščadi pred prostocarinskim območjem FREEeste, pa ne bo mogoče zaviti v center. Izhod iz centra bo peljal na isto cesto. Na obeh voznih pasovih bo tu prepovedano parkiranje.

Manjše spremembe v prometu bodo zajele tudi bližnjo okolico, zato naj bodo vozniki na tem območju previdni.