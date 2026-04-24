Slovenija s članicami Cheerdance Millenium druga na SP

Slovenija je na svetovnem prvenstvu v cheerleadingu v kategoriji All Girls Elite osvojila srebrno kolajno. Velik del uspeha slovenske reprezentance so prispevale tudi članice tržaškega društva Cheerdance Millenium, v njej jih je bilo namreč kar šest, in sicer Sara Tulliach, Sara Žerjal, Alessia Felician, Stephanie Furlan, Ivana Antler in Cheyenne Zagar.

V včerajšnjem polfinalu se je Slovenija uvrstila na tretje mesto, a se točke v finalu niso seštevale, tako da so si nobena ekipa z dobrim včerašnjim nastopom ni priborila prednosti. Slovenke, kot še marsikatera druga ekipa, so danes prikazale boljšo vajo kot včeraj. Tako so zaostale le za Čehinjami, prehitele pa so Francozinje, ki so osvojile tretje mesto.

Pri društvu Cheerdance Millenium so se odločili, da bodo nastop svojih članic v slovenski reprezentanci pospremili skupaj in pripravili pravi navijaški večer v dvorani ZKB na Opčinah. Od najmlajših cheerleaderk do odbornikov in staršev so ob nastopu Slovenije glasno navijali in plapolali z zastavami, v dvorani pa je seveda glasno završalo tudi takrat, ko je postalo jasno, da je Slovenija osvojila srebrno kolajno.