V Škednju so se poklonili delavcem, ki so padli za svobodo

»V naši tovarni v Škednju proslavljamo danes odporniško gibanje in žrtev padlih za svobodo. Po zaključku procesa preoblikovanja tovarne pričakujemo industrijsko konsolidacijo in ponovno oživitev dejavnosti, ki bo povečala industrijsko delovanje na našem ozemlju,« je zbrane v škedenjski železarni pred obeležjem z imeni delavcev, ki so padli za osvoboditev, danes nagovoril nekdanji vodja centralne delavnice v tovarni in član sveta delavcev tovarne Andrea Svic. V svojem govoru je opozoril, da je za zaščito demokracije danes nujno v središče zahtev postaviti delo.

Slovesnost je uvedel blagoslov škedenjskega župnika Davida Chersicle, sledilo je polaganje vencev, ki se ga je udeležila tudi senatorka Tatjana Rojc. Dejala je, da gre žrtvam zasluga za to, da živimo danes svobodni in v demokraciji. Sekretar Uilm Antonio Rodà, pa je ugotavljal, da je vsako leto težje ohranjati spomin in ga prenašati v sedanjost.

Občinski tihi poklon

K številnim mestnim spomenikom in spominskim obeležjem padlim v odporniškem gibanju je danes dopoldne tržaška podžupanja Serena Tonel položila venec in namenila tih poklon. V imenu Občine Trst je postala pred obeležjem v spominskem parku pri Sv. Justu, spomenikom padlim v Istrski ulici, spominsko ploščo padlim leta 1944 v Ulici D’Azeglio, obeležjem Almi Vivoda v Ulici Pindemonte, tablo slovenskim in italijanskim žrtvam NOB na Vrdelski cesti, spomenikom na openskem strelišču v spomin na peterico ustreljenih, ki jih je leta 1941 na smrt obsodilo posebno sodišče, in na 71 ustreljenih talcev v nemškem maščevanju leta 1944.