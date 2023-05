Nedelja, 28. maja 2023

Jasno do rahlo oblačno vreme bo. V višjih legah se bo pooblačilo, možne bodo tudi plohe ali nevihte, ki pa se bodo lahko pojavile tudi v nižinah in na kraški planoti. Na obalnem območju bo pihal burin, čez dan pa šibki krajevni vetrovi.

Danes bo povečini sončno. Predvsem v gorskem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha. Šibka burja bo dopoldne prehodno ponehala.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA