Pretežno oblačno bo z občasnimi padavinami predvsem dopoldne. Meja sneženja bo na nadmorski višini čez 1000-1400 m. V nižinah in ob obali bo pihal zmeren severovzhodnik. Popoldne se bo zjasnilo. Zvečer bo megleno.

Danes bo pretežno oblačno, dež bo do popoldneva večinoma ponehal. Proti večeru se bo delno zjasnilo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, ob morju do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER