Karabinjerja v bolnišnici obiskala moškega, ki sta mu rešila življenje

Karabinjerja s poveljstva v Ulici Hermet sta včeraj obiskala starejšega moškega, ki sta ga pred tednom dni oživljala na tržaškem sodišču in mu rešila življenje. Moški, ki je zdaj izven življenjske nevarnosti, ju je v bolnišnici sprejel z ganjenostjo in hvaležnostjo. S karabinjerjema je bila tudi majorka Ottavia Mossenta, ki vodi poveljstvo v Ulici Hermet.

Moškega je na sodišču obšla slabost in se je zgrudil na tla. Na pomoč sta mu priskočila karabinjerja. Medtem ko je eden začel z masažo srca, je drugi stekel po defibrilator. Hitro ukrepanje je bilo uspešno, njegovo srce je spet začelo biti še pred prihodom reševalcev službe 118, ki so moškega prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Zdaj ni več v življenjski nevarnosti.

Uspešno posredovanje dveh karabinjerjev je dokaz o pomenu poznavanja osnov oživljanja in pravilne uporabe defibrilatorja.