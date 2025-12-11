Štirijezično glasbeno voščilo zbora Emil Komel v dvorani deželnega sveta FJK

Mladinski zbor Emil Komel iz Gorice je pod vodstvom Mirka Ferlana danes v dvorani deželnega sveta FJK pripravil štirijezično glasbeno voščilo za deželne svetnike. Devetnajstčlanski sestav je za uvod zapel italijansko božično pesem »Tu scendi dalle stelle«, nato slovensko božično pesem »Kaj se vam zdi« in furlansko »Vignit pastors«, za zaključek pa še nemško »Seid froh dieweil« iz »Božičnega oratorija« J. S. Bacha.

»Gre za božični pozdrav, namenjen vsem jezikovnim skupnostim naše dežele,« je dogodek uvodoma napovedal predsednik deželnega sveta Mauro Bordin, ki je nato predstavil zbor. »Pevci predstavljajo tretjo starostno skupino zborov Centra Emil Komel, ki je v sedemdesetih letih delovanja vzgojil generacije mladih glasbenikov, danes dejavnih na različnih kulturnih področjih ter uspešnih na državni in mednarodni ravni,« je med drugim dejal.

Kratek, a zelo lepo sprejet koncert so deželni svetniki nagradili z dolgim aplavzom, ki mu je sledila podelitev spominske plakete zboru in tradicionalno skupinsko fotografiranje.