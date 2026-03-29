Nedelja, 29. marca 2026

Od zahoda se nad Alpe širi območje visokega zračnega tlaka, nad jugovzhodno Evropo pa je ciklon z vremensko fronto. Z vetrom severne smeri nad naše kraje doteka dokaj suh in nekoliko toplejši zrak.

Danes bo spremenljivo. V visokogorju bo pihal zmeren severni veter, na Tržaškem pa zmeren severovzhodnik.

Od vzhoda se bo zmerno pooblačilo, največ jasnine bo v zahodni Sloveniji. Na jugovzhodu ni izključena kakšna kaplja dežja. Predvsem na severovzhodu in pod Karavankami bo pihal zmeren severni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.