Bor si je priigral prednost domačega igrišča v končnici za obstanek v C-ligi

C-LIGA (zadnji krog rednega dela prvenstva)

Humus Sacile – Bor Radenska 70:74 (23:19, 40:38, 61:57)

Bor: Lo Duca 5 (1:2, 2:2, -),Brancati 3 (-, 0:3, 1:2), Vasiljević 10 (0:4, 5:6, 0:8), Comar 11 (0:2, 4:6, 1:3), Zettin 3 (-, 0:1, 1:3), Gallocchio 4 (-, 2:4, 0:1), Finatti 10 (-, 2:3, 2:7), Maurel 12 (0:2, 6:12, -), Medizza 16 (2:2, 7:10, -), Fr. Savoia nv.Trener: Krčalić.

Bor Radenska je redni del sezone v C-ligi končal s tesno zmago v Sacileju, s katero si je zagotovil prednost domačega igrišča v končnici za obstanek. V prvem krogu play-outa se bo pomeril proti mestnemu tekmecu BaskeTrieste, v drugem paru si bosta nasproti stala San Daniele in videmski APU. Do zmage so Borovi košarkarji prišli potem, ko so večji del tekme lovili nasprotnike. Odločilno prednost so si priigrali šele v izdihljajih tekme.

DEŽELNA DIVIZIJA 1, povratna tekma četrtfinala play-offa

Cervignano – Kontovel 74:70 (22:14, 34:36, 49:57)

Kontovel: Terčon 8 (1:2, 2:7, 1:4), Bellettini 4 (-, 2:2, -), Rocchetti 4(-, 2:4, -), Škerl 13 (6:8, 2:5, 1:3), Gulič 6 (0:4, 3:3, -), De Petris 15 (3:4, 6:11, -), Salvi 0 (-, 0:1, 0:1),G. Regent 4 (2:2, 1:4, -), Daneu 10 (3:4, 2:8, 1:8), Scocchi 6 (-, 0:4, 2:6), Glavina in Vecchiet nv. Trener: Peric.

Na povratni tekmi četrtfinala play-offa deželne divizije 1 je Kontovel v gosteh tesno klonil proti Cervignanu, ki je bil po koncu dokaj izenačenega obračuna boljši s 74:70. Odločilna je bila zadnja četrtina, v kateri so gostje zapravili 8 točk prednosti. Domačini so izenačili minuto pred koncem (70:70), nato pa Kontovel ni več dosegel koša. Odločilna tretja tekma za preboj v polfinale bo v soboto, 11. aprila, ob 19. uri v športni dvorani na Rouni pri Briščikih.

DEŽELNA DIVIZIJA 2, četrtfinale play-offa

AIBI Fogliano – Dom 61:76 (23:19, 35:44, 49:53)

Dom: D. Abrami 11, M. Zavadlav 15, G. Zavadlav 6, Devetak 5, Urdih 1, P. Abrami 0, L. . Pahor 1, Bressan 10, Calzavara 2, Pavlin 4, Tarantini 2, Rossmann 19. Trener: Bonetti.

Cus Trieste – Breg SV Impianti 62:58 (13:10, 28:26, 42:45)

Breg: A. Zeriul 0, D. Smotlak 10, Filipac 5, Coretti 1, M. Terčon 4, Gabrić 6, D. Terčon 11, Stopar 0, M. Zeriul 6, Gregori 15. Trener: Oberdan.

Sokol Franco – Barcolana 88:54 (28:18, 46:29, 64:48)

Sokol: Sam. Zidaric 21, E. Albanese 5, Sas. Zidaric 7, E. Malalan 5, Ferfolja 6, Ušaj 20. S. Malalan 2, Raseni 0, Bratus 0, Gerin 4, Doljak 13, Gutty 5. Trener: A. Albanese.