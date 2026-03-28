Poraz Soče SloVolley, uspešen le SloVolley ZKB

MOŠKA B-LIGA

Unitrento - Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak 3:1 (21:25, 25:23, 25:20, 29:27)

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 13, A. Cotič (L), Princi 2, Černic 0, Miklus 8, Čavdek (L), T. Cotič, Makuc 0, Antoni, Sicco 15, Tomić 1, Katalan 7, Giusto 21, S. Cotič. Trener: Battisti

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak se z izjemno zahtevnega gostovanja v Trentu vrača praznih rok, le za las pa ni prišla vsaj do točke. Tekma je bila podobna marsikateremu dvoboju Soče SloVolley v letošnji B-ligi, ko se sovodenjski odbojkarji skoraj enakovredno borijo z nasprotniki, v končnici pa jim vedno nekaj zmanjka in so tako tudi tokrat ostali praznih rok.

Trener Luciano Battisti se je tokrat odločil, da je korektorsko mesto zaupal Ivanu Devetaku, ki običajno igra na centru, a je dobro opravil svojo nalogo. Sočani so prvi set začeli zelo zagrizeno in bili stalno v vodstvu. Zadnjič so zaostajali pri izidu 13:12, nato pa so ves čas višali razliko in tudi v končnici zasluženo zmagali. Tudi drugi niz je bil dokaj izenačen, v njem pa so morali gostujoči odbojkarji stalno loviti dve točki zaostanka. Uspelo jim je pri izidu 22:22 ter 23:23 nato pa so mladi odbojkarji prvoligaša iz Trenta z dvema uspešnima napadoma zaključili set v svojo korist. V tretjem nizu je Soča SloVolley stalno zaostajala in ga izgubila s 25:20. V četrtem je bolje začela in si v polovici niza priigrala lepo prednost štirih točk (12:16), a je Unitrento ob koncu obrnil v svojo korist (20:23). S požrtvovalno igro je sočanom uspelo izenačiti na 24:24, nakar se je začel boj za vsako žogo, ki ga je pri 29. točki dobil Unitrento in ohranil vse tri točke.

V prihodnjem krogu bo Soča SloVolley 12. aprila gostila še zadnjega od neposrednih tekmecev za obstanek v ligi, predzadnjega na lestvici, Padovo.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB - Chiarvesio 1:3 (23:25, 25:22, 20:25, 20:25)

MOŠKA C-LIGA (skupina za napredovanje)

Mariano – SloVolley ZKB 0:3 (22:25, 22:25, 16:25)

SloVolley ZKB: Bensa 2, Bulfon 14, Jeric 4, Komjanc 9, Sutter 5, Terpin 11, Margarito (libero) Castellani, Dessanti 0, Micali 2. Trener: Peterlin.

SloVolley ZKB je v Mariano prišel z enim samim ciljem, to je osvojitev vseh treh točk in cilj so igralci naše združene ekipe tudi dosegli.

Že na domači tekmi v prvem delu play-offa se je Mariano odlikoval v obrambi, kar je potrdil tudi tokrat. SloVolley ZKB je bil v prvem setu stalno v rahli prednosti, ki jo je obdržal do konca. V drugem je domača ekipa začela zelo zbrano in borbeno, izkoristila trenutke negotovosti pri SloVolleyu ZKB in tudi povedla. Prednost je obdržala do enajste točke, ko so naši igralci izenačili, povedli za dve točki, bili potem stalno v vodstvu in Mariano se jim je zadnjič približal na 22:23, kar je bilo tudi vse. V tretjem nizu so se gostje razigrali, takoj visoko povedli in Marianu prepustili le peščico točk.

S to tekmo se je za SloVolley ZKB tudi zaključila serija gostovanj, saj bo preostale tri tekme rednega dela play-offa naša ekipa odigrala doma, v Gorici in Repnu, sicer šele čez tri tedne, saj bo po velikonočnem premoru imela kolo počitka.

ŽENSKA D-LIGA

Zalet – Sporting Club 0:3 (17:25, 18:25, 25:27)

Zalet: Olivotti 13, Gulich 10, Lakovič 10, Luxa 2, Rapotec 6, Regent 1, Gargiuolo (L1), Karadzic 2, Movio (L2), Dandri, Mbengue, Oberdan, Pellizzari. Trener: Bosich.

MOŠKA D-LIGA (skupina za napredovanje)

Volleybas – SloVolley Studio Vegliach 3:0 (27:25, 25:15, 25:13)

SloVolley Studio Vegliach: Vremec 16, Segre 2, Vattovaz 1, Boezio 6, Durastante 5, Kalc 2, Mezzari 0, Soranzio (L1), G. Manià 0, Svetina 1, Mattana 0, Petric (L2) nv. Trener: L. Manià.