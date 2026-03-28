Na severnem Primorskem odpravljajo škodo, ki jo je povzročil veter

Tudi na severnem Primorskem se je veter, ki je v minulih dveh dneh povzročil hudo razdejanje po večjem delu Slovenije, umiril, zato lahko gasilci ter pripadniki drugih služb iz sistema zaščite in reševanja lažje, predvsem pa varneje odpravljajo škodo. Najbolj na udaru so bile občine Cerkno, Kobarid in Bovec, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite.

»Intervencija večjega obsega še vedno poteka na območju gasilske zveze Cerkno,« je v soboto, 28. marca, zapisal poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Cerkno Sašo Tušar. V soboto je bilo v ospredju predvsem sanacija odkritih objektov, nekaj jih je bilo na novo poškodovanih tudi v noči na soboto, so zapisali v regijskem štabu Civilne zaščite za severno Primorsko. Na terenu je bilo več kot 60 gasilcev iz osmih društev gasilske zveze Cerkno, skupno število intervencij v treh dneh pa je 169, so dodali. Najbolj prizadeta so območja na višje ležečih planotah na Bukovem, v Ravnah, v Zakrižu, v Gorjah, v Novakih, v Orehku ter tudi v Cerknem. V vasi Police so na skoraj vseh objektih poškodovane strehe.

Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal poveljnik občinskega štaba CZ Cerkno Stanko Močnik, bodo v nedeljo opravili še nekaj najnujnejših sanacij, nato pa z delom nadaljevali prihodnji teden. Pri tem ne bodo iskali pomoči iz drugih občin, saj bodo to, kot sedaj kaže, zmogli sami.

Gasilci se tudi s pomočjo novih vozil za tehnično reševanje na višinah trudijo, da bi čimprej pomagali na vseh kritičnih območjih, zagotavljajo v štabu civilne zaščite. A se, kot izpostavljajo, zaradi obsežnosti območja ter velikega števila intervencij ne da takoj vsem priskočiti na pomoč. Občanom se zahvaljujejo za razumevanje, ob tem pa sporočajo, da bo sanacija potekala tudi v naslednjih dneh.

V občini Bovec je, kot je povedal poveljnik civilne zaščite občine Bovec Edi Melinc, v ospredju reševanje nastale situacije na objektu TKK Srpenica, kjer je veter delno odkril streho in podrl montažno steno. Pri tem so na pomoč prišli tudi gasilci iz kobariške in tolminske občine oz. zveze ter ekipa regijske tehnično reševalne enote civilne zaščite.

Po Melinčevih besedah je v soboto pri sanaciji pri podjetju TKK v Srpenici sodelovalo preko 40 prostovoljnih gasilcev, precej je bilo tudi zaposlenih, ki so pomagali pri čiščenju, tako da so na terenu našteli preko 100 oseb. Z delom nadaljujejo tudi v nedeljo, ko bodo poskušali zaključiti z najnujnejšimi ukrepi na strehi in delno podrtih stranicah stavbe skladišča. O škodi pa zaenkrat še ne morejo govoriti.

V občini Kobarid je največ škode nastalo na stanovanjskih hišah, kjer je veter poškodoval ali pa v celoti odkril streho oziroma del strehe. Takšnih objektov je po prvih ocenah okoli 15, poškodbe na ostalih objektih pa so v glavnem manjšega obsega. Škoda je nastala tudi na cestni in komunalni infrastrukturi. Na območju celotne občine Kobarid so razglasili intervencijo večjega obsega.

Delo opravljajo po prioritetah in glede na oceno nujnosti zaščite pred dežjem, so pojasnili v štabu civilne zaščite. Nenaseljeni objekti bodo prišli na vrsto pozneje, zato vse občane naprošajo za razumevanje. Ob tem izpostavljajo, da je bilo poškodovanih ali uničenih tudi večje število streh kritih še s starimi salonitnimi ploščami iz azbesta, zato bo pri sanaciji potrebna še večja previdnost in usklajenost glede odstranjevanja in odvoza.