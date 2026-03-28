V Planici se je 30 tisoč gledalcev poklonilo Niki Prevc

Najboljša smučarska skakalka zadnjih sezon Nika Prevc je prevlado zadnjih let danes v Planici potrdila z jubilejno, 40. zmago v svetovnem pokalu. To je bila obenem njena že 18. zmaga v sezoni, v kateri je poleg velikega globusa osvojila tudi tri olimpijske kolajne in nov svetovni rekord 242,5 metra.

Nika Prevc je pred 30 tisoč gledalci pod Poncami pokazala, zakaj iz sezone v sezono piše zgodovino. Po petkovem svetovnem rekordu, ki ga je označila za najlepši dosežek v karieri, je danes, 28. marca, zanesljivo slavila zmago s 17,2 točke naskoka pred Norvežanko Eirin Kvandal, ki je osvojila mali globus za najboljšo letalko sezone.

»To je gotovo zmaga vseh zmag. Moja prva zmaga v Planici, neverjetno, včeraj pa moj prvi rekord v Planici. Skoki so bili danes zadnji v sezoni, za katero lahko rečem, da je bila še ena čudovita,« je v prvi izjavi za TV Slovenija dejala Prevc.

»Navijači ti res dvignejo srčni utrip in dajo dodatno energijo, zato se jim zahvaljujem, da so prišli spremljat tudi nas, dekleta,« je dodala slovenska šampionka in bila odkrita: »Zdaj lahko priznam, da sem si letos želela in računala tudi na mali globus. Ampak po Vikersundu sem si rekla, da zdaj pa lahko le še uživam, nimam česa izgubiti. Pridobila sem veliko, dva zlata spomina.«

Prevc je rekorden točkovni zbir svetovnega pokala v eni sezoni na mednarodni ravni presegla že pred časom, ko je »premagala« prejšnjega rekorderja Petra Prevca. To zimo je skupaj zbrala 2676 točk, nanizala 18 zmag, skupno pa 28 stopničk, kar je daleč največji slovenski rekord v vseh zimskih športih.

Tretja je bila Japonka Nozomi Maruyama. Na premierni tekmi žensk v Planici, kjer je imelo pravico do nastopa le najboljših 15 skupno v svetovnem pokalu, v Sloveniji pa je letelo le 13 deklet, je Nika Vodan zasedla deveto mesto. Skupno pa je sezono svetovnega pokala končala kot deseta.Dogajanje v Planici se bo v nedeljo končalo še s finalno tekmo skakalcev to zimo.