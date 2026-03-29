Srednjeveški pečat Občine Trst Vanji Lokar in soprogi Sonji Polojaz

Življenjska strast Vanje Lokarja, ki se je decembra lani spremenila v kulturno dediščino celotnega mesta, se je zdaj oplemenitila še s srednjeveškim pečatom Občine Trst. Prefinjena zbirka porcelana iz 18. stoletja, rezultat 60 let zbirateljskih prizadevanj in vredna okrog dva milijona evrov, je bila lani podarjena Mestnemu muzeju Sartorio. In v znak priznanja za to izjemno donacijo sta župan Roberto Dipiazza in pristojni za kulturo v mestni vladi Giorgio Rossi v petek podjetnika Lokarja skupaj s soprogo Sonjo Polojaz odlikovala s posebnim mestnim priznanjem.

Vanja Lokar je ob prejemu pečata priznal, da je porcelan nekaj čudovitega in da si ga Trst in njegovi prebivalci zaslužijo. »Zdaj, ko sem ga doniral muzeju Sartorio, ga cenim še bolj kot prej,« je dejal Lokar in poudaril strast, ki jo je razvijal skozi potovanja po Evropi, obiske muzejev in srečevanja z zbiratelji in starinarji. Tako se je rodila zbirka, ki danes vključuje več kot 550 kosov iz 84 manufaktur po vsej Evropi. Med njimi so tudi izredno redki kosi.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.