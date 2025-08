Nedelja, 3. avgusta 2025

Danes bo vreme spremenljivo. V hribih bo oblačno z možnim dežjem, ki bo popoldne prizadel tudi obalo in nižino. Na obali bo pihal zmeren severovzhodni veter. Temperature se bodo znižale.

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in kakšno nevihto. Čez dan se bo od zahoda delno jasnilo. Popoldne bo še nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo zapihala burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.