Jasno do rahlo oblačno bo. Popoldne bo v hribih in na vzhodnem pasu nekaj plitve kopaste oblačnosti. Pihali bodo šibki krajevno vetrovi in temperature bodo letnemu času primerne.

Jutri bo večinoma sončno, a brez izrazite vročine. Nekaj več oblačnosti bo občasno na vzhodu, kjer bo še pihal severni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA