Sreda, 24. aprila 2024

Prevladovala bo spremenljiva oblačnost. Ponoči in dopoldne se bodo pojavljale rahle padavine, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1000 m. Na območju Trbiža se bodo pojavljale zmerne padavine, na nadmorski višini približno 600-800 m bo snežilo. Ob morju bo pihala zmerna burja.

Danes bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700 m. Popoldne se bo oblačnost trgala, nastale bodo posamezne plohe.

Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.