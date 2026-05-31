Nedelja, 31. maja 2026

Nad zahodno, srednjo in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska motnja se počasi pomika čez severno polovico Evrope proti vzhodu. Nad naše kraje v višinah od severa doteka topel in nekoliko bolj vlažen zrak.

Danes dopoldne bo prevladovalo stanovitno vreme z rahlo oblačnim nebom. V nižinah bo kar vroče, ob morju bo pihal zmorec. Od popoldneva se bodo v hribih začele pojavljati nevihte, ki se bodo nato širile do ravnin, zlasti v večernih urah.

Danes bo sprva precej jasno. Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Zvečer se bo ozračje prehodno umirilo, ponoči pa se bodo na zahodu Slovenije spet začele pojavljati plohe in nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.