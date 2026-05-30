Vingegaard na Piancavallu potrdil premoč na Giru

Danski kolesarski as Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec 20., predzadnje etape dirke po Italiji od Gumina do Piancavalla. Po 200 km in 3750 višinskih metrih je Danec na zadnjem vzponu za sabo znova pustil vse tekmece in s tem praktično potrdil svojo premierno zmago na Giru, saj v nedeljo sledi le še sklepno dejanje v okolici Rima.

Vingegaard je napadel 11 kilometrov pred koncem na ciljnem vzponu na Piancavallo, kar je bil tudi zadnji veliki vzpon letošnje italijanske pentlje. To je bila za dvakratnega zmagovalca dirke po Franciji peta etapna zmaga na letošnjem Giru in 53. zmaga v profesionalni karieri.

Za osvojitev svoje prve rožnate majice najboljšega na Giru mora danski as do konca mirno prevoziti le še nedeljsko, zadnjo etapo v okolici italijanske prestolnice. Ta bo ravninska in dolga 131 km, na zadnji etapi v Rimu pa se vodilnega mesta tradicionalno ne napada več.

Z 1:15 minute zaostanka za Vingegaardom so za drugo mesto v sprintu na vrhu Piancavalla obračunali trije kolesarji. Največ moči je imel Avstrijec Felix Gall (Decathlon), ki je strl Avstralca Jaia Hindleyja (Red Bull-Bora-hansgrohe) in Kanadčana Dereka Geeja (Lidl-Trek). Nizozemec Thymen Arensman (Netcompany Ineos) je na petem mestu zaostal še štiri sekunde več.

S tem je praktično odločena tudi najboljša trojica v skupnem seštevku dirke, kjer bo Gall obdržal drugo, Hindley pa tretje mesto. Vingegaard ima pred Gallom 5:22 minute prednosti, Hindley zaostaja 6:25 minute, četrti Arensman pa 7:02.