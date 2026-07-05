Nedelja, 5. julija 2026

Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam razmeroma suh zrak.

Danes bo pretežno jasno. Popoldne bo v hribih več spremenljive oblačnosti tudi z možnimi krajevnimi plohami. Proti večeru bodo na širšem območju možne posamezne nevihte.

Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.