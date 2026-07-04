Na kolesarski stezi Cottur prijeli ubežnika

Na začetku kolesarske steze Cottur pri Svetem Jakobu so krajani danes zgodaj popoldne prisostvovali vnetemu policijskemu zasledovanju, ki se je začelo z avtomobili in končalo peš, moškega so naposled prijeli.

Policisti so iz še nepojasnjenih razlogov tekli za osumljencem po začetnem odseku kolesarske steze, iz smeri tamkajšnjega parkirišča v smeri Drage. Sprva je kazalo, da se bo ubežnik izmuznil, naposled pa ga je policist ujel pod mostom, kjer prečka stezo Ulica Orlandini. Na kraj so prispele kar štiri policijske patrulje, policisti so po poročanju očividcev vneto pregledali osumljenčev nahrbtnik.

Za pojasnila smo se obrnili na policiste na samem kraju dogajanja ter na tiskovni urad tržaške kvesture, a nihče ni ponudil točnejših informacij o dogajanju. Glede na sorazmerno veliko število navzočih patrulj gre sicer slutiti, da je šlo za nekaj resnejšega. Glede na rovarjenje po osumljenčevem nahrbtniku so očividci posumili, da bi lahko šlo za sum tatvine ali pa za prepovedane droge.