V parku odkrivali čudesa znanosti

V urejenem parku pred mednarodno šolo za napredne študije Sissa na Trsteniku so v četrtek pod večer prišli na svoj račun ljubitelji znanosti, ki so neposredno iz ust raziskovalcev na poljuden način izvedeli, na katerih področjih in kako deluje to priznano mednarodno središče.

Dan odprtih vrat Sissa Open Day z naslovom Come nasce una domanda scientifica? (Kako nastane znanstveno vprašanje?) je privabil številne obiskovalce, ki so poleg znanstvenih vsebin spoznali vabljiv park okoli znanstvenega centra, ki je za javnost podnevi vedno odprt in vreden obiska. V njem so namreč v dobrodošlico radovednežem postavljene fiksne instalacije, ki jih na zabaven in iznajdljiv način popeljejo skozi svet naravnih in fizikalnih pojavov.

Zakaj je raziskovanje vesolja pomembno in zakaj človeka od vedno zanima vse, kar se na nebu vidi in tudi to, česar se še ne vidi? V vesolju naj bi se skrival izvor življenja na Zemlji in še veliko drugega, je zaupal kozmolog in profesor fizike Roberto Trotta. Kako delujejo nevroni in kako so med seboj povezani, sta povedala raziskovalca Silene Fornasaro in Lorenzo Tausani. Pojasnila sta, da se nevronov ne more regenerirati, lahko pa treniramo in ponovno izpostavimo povezave med njimi. Na vprašanje, koliko odstotkov možganov uporablja človek, pa nista imela odgovora, »saj tega ne moremo vedeti, ker še ne vemo, kakšen je stoodstotni potencial človeškega uma.«

Na temo odkritja novih molekul za pripravo zdravil v boju proti rakavim in drugim degenerativnim boleznim sta predavala kemik Riccardo Rozza in genetik Giulio Pistorio. Ali so kvantni računalniki danes že uporabni, je raziskovalce vprašala osemletna deklica. Adriano Amaricci in Luca Paradiso sta priznala, da je uporaba kvantnih računalnikov še zelo omejena na redka področja, na primer pri raziskovanju novih materialov.