Gasijo požar pri Brestovici

Danes popoldne se je v bližini Brestovice v Občini Komen na slovenski strani meje vnel požar. Zagorelo je približno deset hektarjev gozda. Na kraju so že posredovala štiri gasilska letala Air Tractor, visok in gost oblak dima je videti daleč naokoli, vse do Gradeža.

S spletne strani Uprave za zaščito in reševanje je razvidno, da so bili gasilci na območju prisotni že nekaj pred 13. uro, ko so v Brestovici pri Komnu opazili dim. Gasilci PGD Komen in ZGRS Sežana so pogasili kurišče vej in travnik na površini okoli sto kvadratnih metrov in območje dodatno zalili. Ob 15.23 je v bližini Brestovice spet zagorelo, vendar tokrat je bil požar veliko obsežnejši. Z ognjenimi zublji se je spopadlo preko sto gasilcev iz enajstih gasilskih društev, pomoč jim je zagotavljala državna enota za gašenje iz zraka s štirimi letali. Zaradi resnosti položaja in zahtevnega terena je bilo aktivirano tudi poveljniško vozilo PV-2 Gasilske zveze Slovenije za nudenje podpore pri vodenju intervencije.

Tržiški župan Luca Fasan pa je sporočil, da bodo slovenskim gasilskim letalom v Tržiču omogočili zajemanje vode na morju za gašenje plamenov. Na morju sta Obalna straža in tržišča civilna zaščita, prostovoljci in pripadniki luške kapitanije skrbijo, da letala varno in nemoteno zajemajo vodo iz morja med Sesljanom in Tržičem. Aktivirali so tudi čezmejni protokol za sodelovanje ob večjih naravnih nesrečah.

Na območju požara trenutno piha veter z zahoda. Ker gori nedaleč od državne meje z Italijo, so na italijanski strani meje že v pripravljenosti tudi tukajšnji gasilci.