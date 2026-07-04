Prvi je rumeno majico oblekel Vingegaard

Danec Jonas Vingegaard je dosegel najboljši posamični čas v ekipni vožnji na čas prve etape kolesarske dirke po Franciji. Na 19,6 km dolgi trasi v Barceloni je bil z ekipo Visma-Lease a Bike za osem sekund hitrejši od Italijana Filippa Ganne, medtem ko je slovenski as Tadej Pogačar na tretjem mestu zaostal 12 sekund.

Čeprav so organizatorji vsakemu posamezniku izmerili svoj čas, je etapna zmaga pripadla celotni ekipi Visma-Lease a Bika, enim od glavnih favoritov na stavnicah pred začetkom uvodnega dejanja Toura.

Nizozemska zasedba je bila najhitrejša pri drugem in tretjem vmesnem času, v zadnjem razgibanem delu pa sta dva preostala člana ekipe pripravila teren za Vingegaarda, ki je ciljno črto prečkal osem sekund pred Ganno (Netcompany Ineos).

Emirati, zbrani okoli Pogačarja, so začeli malce rezervirano s slabimi petimi sekundami zaostanka za Ineosom, pred njimi so bili tudi kolesarji Lidl-Treka in Visma-Lease a Bika. V nadaljevanju so emirati vse bolj izgubljali. Na drugem vmesnem času so imeli sedem, na tretjem pa 13 sekund zaostanka.

Pogačarja je Mehičan Isaac del Toro pripeljal do vznožja zadnjega klanca, nato pa je slovenski as skušal omejiti škodo. V cilju je zaostal 12 sekund, pri čemer je v zadnjem kilometru proti Dancu na klancu (800 m/7 odstotkov) nadoknadil slabih pet sekund.