Ob začetku razprodaj kupovali zlasti turisti

Pa smo jih tudi letos dočakali. Sezonske razprodaje namreč in vse, kar sodi zraven. Po elektronski pošti in po sms oziroma whatsapp sporočilih smo bili sicer že ves teden bombardirani z vabili v trgovine, na spletne nakupe, na predčasne popuste za zveste stranke. Z današnjim dnem pa so razprodaje s pomladno-poletnim blagom na voljo vsem.

Večji del dneva je minil brez epohalnih navalov kupcev. Tega že zdavnaj ni več. »Ob sobotah jih je itak več kot med tednom,« je povedala prodajalka v veleblagovnici v samem centru mesta. Danes so zabeležili nekoliko manj Tržačanov, »ki so dan preživeli gotovo pri morju«, pa tudi Slovencev in Hrvatov, »je bilo pa za nameček ogromno Avstrijcev, ki jim ni bilo žal seči v denarnico«.

Sicer je bilo turistov v mestu ogromno in v glavnem so prav oni polnili trgovine. Kaj je šlo najbolj za med? Brez dvoma obutev. Trgovine s čevlji so bile polne, vsak drugi sprehajalec na ulici pa je nosil torbo s prepoznavno škatlo. In kako so trgovci ocenili začetek popustov? Spodbudno, saj je nekaj obiskov in nakupov le bilo. Prihodnji teden bo pa bolj poveden. Začeli so s 30 do 50-odstotnimi popusti. »Kupci so različni. Če kdo kaj potrebuje, se namreč na lov odpravi že prvi teden, ko ima večjo izbiro velikosti in modelov, drugi izberejo zadnje tedne, ko se popusti spustijo do 70 odstotkov - takrat pa je protagonistka sreča,« je povedala trgovka v trgovini z obutvijo na Borznem trgu.

Ob 19. uri so glavne ulice zaprli za promet in bari so takoj zasedli širši prostor pred svojimi vhodi. Trgovine so vrata pustile odprta še dolgo v noč, dokler se pač najdejo radovedni obiskovalci. Večer sta zaznamovala tudi glasba in ples, za katera ob tej priložnosti poskrbita Občina Trst in zveza trgovcev Confcommercio.