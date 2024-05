Nedelja, 5. maja 2024

Nad naše kraje se je od severa razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnim vetrom nad naše kraje doteka postopno bolj suh in toplejši zrak.

V gorah bo spremenljivo, popoldne bo oblačno z možnimi posameznimi plohami. Po nižinah in ob morju bo od popoldneva pretežno oblačno z možnostjo nastanka kakšne krajevne plohe, tudi nevihte. Ob morju bo predvsem popoldne pihal zmeren južni veter.

Danes bo večinoma sončno, dopoldne bo nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bodo predvsem v hribovitih krajih na zahodu možne posamezne plohe. Zapihal bo jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.