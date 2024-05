Jani Germani voščili olimpijsko srečo

Včeraj je na Opčinah potekalo srečanje z naslovom "Veter v jadra za Jano!" v organizaciji ZSŠDI, ZKB Trst Gorica in TPK Sirena. Pred številnim občinstvom se je predstavila jadralka Jana Germani, ki bo čez dobra dva meseca dočakala nastop na olimpijskih igrah v Parizu. S sojadralko Giorgio Bertuzzi bosta olimpijsko kolajno naskakovali v Marseillu, kjer bosta v naslednjih tednih tudi redno trenirali. Srečanja se je udeležilo veliko Janinih navijačev in športnih navdušencev, prisotni so bili tudi številni ugledni gostje, ki so z zanimanjem prisluhnili Sirenini jadralki (dvojezično srečanje je vodil Evgen Ban) in ji zaželeli olimpijsko srečo.

