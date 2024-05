Na Proseku bodo končno dočakali vodo v paštnih

Vinogradniki v proseškem bregu in lastniki tamkajšnjih paštnov bodo letos poleti končno imeli na voljo vodo do svojih parcel. Kdor je že pred leti prosil za priključek za vodo, bo moral plačati le stroške za števec. Dobro novico so v četrtek sporočili odgovorni pri podjetju AcegasApsAmga Massimiliano Fontanot, Matteo Trigatti in Emilio Caporossi, ki so se udeležili seje zahodnokraškega rajonskega sveta, da bi svetnikom predstavili novosti v zvezi s priključki za vodo in z grezničnim omrežjem na Proseku in v Križu.

Tisti, ki so za priključek že prosili, ko je Konzorcij za sanacijo Soške doline izvajal dela, bodo morali poravnati le stroške za števec, kar jih bo stalo nekaj manj kot 140 evrov. »Lastniki morajo le izpolniti obrazec, ki ga najdejo v rajonskem svetu ali na spletni strani podjetja AcegasApsAmga,« je pojasnil predsednik rajonskega sveta Pavel Vidoni. V roku petnajstih dni pa bi lahko bilo vse delo opravljeno. »Kmetovalci bi tako imeli vodo na razpolago že pred poletjem in bolj sušnim obdobjem,« se je razveselil.