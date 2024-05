S predstavo praznovali odprtje prenovljenih šolskih prostorov (VIDEO)

Na dvorišču šempolajske šole Stanka Grudna je bil petkov večer pravljičen. Takega so namreč s svojim nastopom ustvarili učenke in učenci šole, ki so ob odprtju prenovljenih šolskih pritličnih prostorov uprizorili predstavo Vse naše pravljice.

Predanost in prizadevanje

Pred 70 leti je bil v Šempolaju praznik, saj so v vasi slovesno odprli šolo. Tudi v petek je bilo tako, ko so po poldrugem letu prostovoljnih del predali namenu pritlične prostore, ki so bili desetletja neuporabni in zapuščeni. »Danes so to čudovita okolja, ki odpirajo pot motivaciji do učenja in želji po odkrivanju ter ustvarjajo najboljše priložnosti za razvoj in rast naših otrok,« je številne zbrane nagovorila ravnateljica Carolina Visentin, ki je opozorila zlasti na skupno predanost in prizadevanje za izboljšanje pogojev za učenje in poučevanje.

Zahvalila se je vsem, ki so verjeli v projekt in vanj marsikaj vložili, ob Občini Devin - Nabrežina in Jusu Praprot, seveda učiteljicam in šolskima pomočnicama, predvsem pa staršem učencev, ki so predano in prizadevno uresničili to, kar je nastalo. »Ponosna sem, da sem lahko del te čudovite šolske skupnosti, ki se zaveda pomena sodelovanja in vzajemne povezanosti. Dokazali smo, da lahko marsikaj dosežemo, ko delamo skupaj, v korist naših otrok. Naj ti prostori postanejo plodno okolje, kjer se rojevajo nove ideje, spletajo prijateljske vezi in kjer se naši otroci počutijo doma.«

Po slovesnem rezu traku so se otroci pognali v obnovljene prostore in nonam in nonotom, tetam in stricem razkazovali novost. Stene je z njihovo pomočjo okrasila akademska slikarka Katerina Kalc, ki je vanje vdihnila Kras in gmajno, pa tudi morje, ki ga je videti skozi okna.