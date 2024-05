Slike Toneta Kralja na ogled v Gorici

Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije (MNSZS) hrani zavidljivo zbirko likovnih del preteklega stoletja, katere mesto je v Cekinovem gradu v Ljubljani.

Eden glavnih namenov zbirke muzeja je bilo historično beleženje dogodkov, ki so se zvrstili med drugo svetovno vojno, in sicer dokumentiranje s pomočjo umetnin. Obsežna zbirka združuje najrazličnejše upodobitve slovenske preteklosti, dokumentira zgodovinske dogodke, gibanja in osebe ter zajema raznolike likovne izraze, ki so vzniknili v obdobju začetka 20. stoletja do danes. V njej zato najdemo dela številnih protagonistov slovenske umetnostne zgodovine, med njimi tudi dela Toneta Kralja - slike, risbe in grafike.

Z razstavo Kruha in iger: Slikarstvo Toneta Kralja 1941-1945 bo ljubljanski muzej gostoval v Kulturnem domu v Gorici. Odprli jo bodo v ponedeljek, 20. maja, ob 18. uri. V torek, dan kasneje, ob 18. uri bodo v goriškem Trgovskem domu odprli še razstavo Tone Kralj - Sakralne slike, pri kateri sodelujeta Narodna in študijska knjižnica ter družba KB Delniška Družba.

Razstava Kruha in iger: Slikarstvo Toneta Kralja 1941-1945 je nastala v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije (MNSZS) v Ljubljani. Muzej hrani več Kraljevih likovnih del, med njimi slike, risbe in grafike. Največ teh del izhaja iz obdobja druge svetovne vojne ali se motivno veže nanj.

Na razstavi so prikazana slikarska dela, ki jih je Kralj ustvaril v obdobju druge svetovne vojne. Ta razkrivajo tenkočutno, pronicljivo in drzno osebnost, ki je s svojim čopičem, tušem ali dletom zapisovala realnost svojega okolja in se nanjo kritično odzivala. Tematsko se slike med seboj povezujejo in skupaj tvorijo širšo pripovedno kritiko medvojnega dogajanja ter jasno antifašistično in antinacistično sporočilo.

Razstava, ki sta jo pripravila kustosa Tina Fortič Jakopič in Marko Ličina, je bila med junijem in decembrom lani na ogled v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije. V Gorici bo prikazan izbor del z ljubljanske razstave; v Kulturnem domu bo na ogled do 2. avgusta letos.

Muzej je izdal tudi katalog, ki poglobljeno povzema proces nastanka razstave. Spremno besedo je napisal poznavalec Toneta Kralja Igor Kranjc. Velik prispevek k projektu je dodal tudi Egon Pelikan.