Nedelja, 5. oktobra 2025

Dopoldne bo pretežno oblačno vreme s padavinami, ki bodo zmerne do lokalno znatnejše na vzhodu. Na najvišjih vrhovih bo občasno lahko snežilo. Dopoldne bo na obali pihala močnejša burja, nato bo veter oslabel in se bo vreme izboljšalo.

Jutri bo sprva oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 900 m. Ob prehodu fronte bo zapihal okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Popoldne bodo padavine od severa ponehale, do večera se bo že delno razjasnilo. Veter bo oslabel.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.