V štirih letih v Gorici odprli tri trgovine s halal izdelki

Povpraševanje po hrani in drugih izdelkih iz južnoazijskih in afriških držav občutno narašča. Čeprav na goriških ulicah še ni toliko trgovin s tovrstno ponudbo kot denimo v Tržiču, kjer predstavlja muslimanska skupnost okrog 30 odstotkov prebivalstva, je tudi v Gorici potreba po njej vse večja. Tako so za Primorski dnevnik povedali v trgovini z živili GM Halal Mercato, ki so jo pred kratkim odprli na Verdijevem korzu.

»V Gorici živi precej številna muslimanska skupnost, primanjkuje pa njej primerne ponudbe. Z bratrancem sva se zato odločila, da odpreva trgovino z živili, predvsem pa z mesom, ki ga lahko brez zadržkov uživajo tudi muslimanski verniki. Gre za meso halal, po katerem sva poimenovala tudi trgovino,« je povedal Jamal Gohar, ki trgovino vodi z bratrancem Khanom Mubassirjem. Oba prihajata iz Pakistana.

Po nakupih so hodili drugam

Arabska beseda halal pomeni dovoljeno. V islamu se uporablja za hrano, pijačo in dejanja, ki so skladna z verskimi pravili. Meso mora biti pridobljeno in pripravljeno po natančno določenih postopkih, poleg tega pa so nekatere vrste mesa, med njimi svinjina, prepovedane. Muslimani zato v Evropi včasih težko najdejo ponudbo, ki bi ustrezala njihovim verskim zahtevam. »Tudi zakol živali mora potekati po določenih pravilih. Med njim je treba denimo izreči molitev,« so pojasnili v novi trgovini.

Pripadniki krajevne muslimanske skupnosti so doslej po hrano hodili tudi v Tržič in Videm, je povedal Gohar. Pokazal nam je skrbno urejene police z začimbami, različnimi vrstami čaja, sadjem, zelenjavo in drugimi izdelki z Balkana in iz Azije. »Ponudbo bomo še razširili,« je napovedal.

Živila jim dostavljajo iz Brescie, kjer je muslimanska skupnost zelo razvita, sta povedala lastnika. V trgovini GM Halal ponujajo tudi nekatere izdelke iz Brazilije in Argentine.

V Gorici lažje do stanovanja

Večina kupcev trgovine GM Halal pripada muslimanski skupnosti, prihajajo pa predvsem iz južnoazijskih držav. Zakaj so si za življenje izbrali prav Gorico? »Tu lažje najdejo stanovanje kot denimo v Tržiču, kjer se pri iskanju srečujejo z več težavami,« je pojasnil Gohar. Nekateri prebivalci Gorice delajo v tržiški ladjedelnici, drugi v okoliških tovarnah, tretji pa zaposlitve še niso našli. »Sam sem tu že osem let, prej pa sem delal v mlekarni Latte Carso v Vilešu,« je povedal sogovornik. Njegov bratranec se je v Gorico preselil pred kratkim, pred tem pa je več let delal v ladjedelnici v Toskani.

V trgovino iz radovednosti zahajajo tudi domačini, sta opazila lastnika in poudarila, da od odprtja nista imela nikakršnih težav s krajevno skupnostjo. Po nakupih prihajajo tudi ljudje iz Slovenije, ki cenijo zlasti izdelke z Balkana. Med temi prevladujejo mlečni izdelki in vložena zelenjava.

Da se muslimanska skupnost v mestu povečuje, z njo pa tudi povpraševanje po določenih izdelkih, so za Primorski dnevnik potrdili še v trgovini z živili in izdelki halal Vika Frutta v Garibaldijevi ulici. Njen lastnik Sifur Rahman, ki prihaja iz Bangladeša, jo je odprl pred štirimi leti, podobno trgovino z živili in izdelki halal so pred približno letom dni odprli tudi v Oberdanovi ulici. Meso je tam mogoče kupiti samo ob nedeljah, lastnik pa je tako kot Gohar in Mubassir iz Pakistana.