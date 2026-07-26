Dolgo zamolčanim zgodbam sta dala glas

Obmejni prostor Slovenije, Italije in Avstrije skriva številne zgodbe, ki so zaradi zgodovinskih dogodkov pogosto ostale zamolčane. Dokumentarni film Sence tišine režiserjev Jureta Krefta in Darka Sintiča odpira prostor za pripovedi o družinskih spominih, zgodovinskih travmah in njihovem vplivu na generacije, ki še danes živijo na obmejnih prostorih. Film bo svetovno premiero doživel danes, 26. julija, ob 21. uri na novogoriški ploščadi Silvana Furlana. Projekcijo organizira Kinoatelje. V primeru slabega vremena se bo dogodek preselil v EPIC.

Sence tišine je nastal v okviru evropskega projekta RE4Healing – Crossborder Remembrance, Reconnection, Restoring and Resilience. Režiserja sta bila k sodelovanju povabljena prav v okviru projekta, ki se ukvarja s čezmejnim spominjanjem in soočanjem z bolečimi poglavji preteklosti. »Ko sva začela raziskovati temo, sva ugotovila, da imava tudi sama družinske zgodbe, povezane s to problematiko. Tako je film postal tudi nekaj osebnega,« pojasnjuje Jure Kreft. Čeprav sama ne prihajata iz obmejnega prostora, sta skozi delo našla lastno povezavo s temo.

Prenašanje skozi generacije

Film skozi pogovore z različnimi sogovorniki raziskuje, kako se spomini in travme prenašajo skozi generacije. Režiserja poudarjata, da sta pri snemanju srečala ljudi, pri katerih so boleče izkušnje in spomini še vedno zelo prisotni. »Ko sva govorila z drugo in tretjo generacijo ljudi, ki jih te zgodbe zadevajo, sva našla nov kontekst teh spominov,« pravi Darko Sintič. Kreft dodaja, da je bilo pomembno predvsem poslušanje: »Postavljala sva vprašanja, ki v vsakodnevnih pogovorih pogosto ne pridejo do izraza. Čutila sva, da se dotikava tem, ki niso pogosto odprte.«