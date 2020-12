Nedelja, 6. decembra 2020

Do jutra se bodo pojavljale znatne do obilne padavine; meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 1500-1800 m. Vetrovi bodo okrepljeni. Čez dan bodo možne tudi nevihte; meja sneženja se bo spustila do okrog 1000-1200 m. Pojavljali se bodo močni sunki južnega vetra. Zvečer se bo vreme umirjalo in padavine ponehale.

Jutri bo pretežno oblačno in ponekod megleno. Sprva bo deževalo v zahodni in delu osrednje Slovenije, popoldne pa tudi drugod. Jugo bo čez dan postopno oslabel.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER