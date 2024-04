Sobota, 6 aprila 2024

Nad Atlantikom in delom zahodne Evrope je več ciklonov z vremenskimi frontami, nad preostalim delom Evrope pa območje visokega zračnega tlaka. Z jugozahodnim vetrom k nam doteka vse toplejši zrak.

Ob morju, v notranjosti hribovitega sveta in v visokogorju bo zmerno oblačno vreme, drugod pa spremenljivo. Dnevne temperature bodo predvsem v visokogorju precej porasle.

Pretežno jasno bo, le ponekod na zahodu bo nekaj oblačnosti. V večjem delu Slovenije bo še pihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj C, na Primorskem in deloma Notranjskem do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.