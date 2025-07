Nedelja, 6. julija 2025

Oslabljena hladna fronta se zadržuje nad Alpami ter nadaljuje proti vzhodni Evropi. Od zahoda se je nad srednjo in vzhodno Evropo okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda doteka k nam pri tleh razmeroma suh in nekoliko hladnejši zrak.

V hribih bo oblačno vreme s plohami in nevihtami. Na obali in v nižini bo vreme spremenljivo z možnimi padavinami in nevihtami. Dež in nevihte se bodo lahko pojavljale predvsem popoldne. Možna bo kakšna močnejša nevihta. Ohladilo se bo.

Danes bo dokaj sončno. Popoldne in zvečer se bodo pojavljale nevihte, kakšna bo lahko tudi močna. Zapihal bo južni do jugozahodni veter.