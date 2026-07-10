Petek, 10. julija

Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Ostanek oslabljene vremenske motnje se zadržuje nad Balkanom. K nam od severa doteka razmeroma suh in prehodno malce hladnejši zrak.

Danes bo v nižinah in na obali pretežno jasno, v hribih pa zmerno oblačno. Popoldne bo več spremenljivosti zaradi možnih ploh in neviht, predvsem na meji z Venetom. Na kraški planoti in v Trstu bo pihala šibka burja, čez dan pa veter z morja.

Danes bo precej jasno.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.