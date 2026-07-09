Boštjan Kobe drugi Slovenec v zgodovini z najvišjim priznanjem britanske znanosti

Slovenskega raziskovalca na področju strukturne biologije in člana Avstralske akademije znanosti Boštjana Kobeta so izvolili za člana britanske znanstvene akademije The Royal Society, najstarejše neprekinjeno delujoče znanstvene akademije na svetu. Postal je drugi Slovenec v zgodovini, ki je prejel to priznanje. Prvi je bil Janez Vajkard Valvasor.

Kobetu so naziv Fellow of the Royal Society podelili na današnji podelitvi v Londonu, je sporočila Inženirska akademija Slovenije (IAS). Gre za eno najvišjih mednarodnih priznanj za znanstveno odličnost.

The Royal Society, ustanovljena leta 1660, je najstarejša neprekinjeno delujoča znanstvena akademija na svetu. Članstvo v njej je priznanje izjemnim posameznikom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju znanosti.

Kobe je postal drugi Slovenec v zgodovini, ki so ga izvolili v britansko akademijo znanosti. Prvi je bil Janez Vajkard Valvasor, ki je član postal leta 1687 zaradi svojih pionirskih naravoslovnih raziskav. Kot navaja IAS, skoraj 340 let pozneje izvolitev Boštjana Kobeta predstavlja pomemben mejnik za slovensko znanost in potrjuje mednarodno prepoznavnost slovenskih raziskovalcev.

Kobe je svetovno priznani raziskovalec na področjih strukturne biologije, raziskav proteinov in patogenov ter imunskega odziva in molekularnih mehanizmov okužb. Njegovo raziskovalno delo pomembno prispeva k razumevanju ključnih bioloških procesov in razvoju novih terapevtskih pristopov.

Diplomiral je iz kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, doktoriral pa iz biokemije in biofizike na Univerzi v Teksasu v ZDA. Od leta 2000 je profesor strukturne kemije na Fakulteti za kemijo in molekularne bioznanosti Univerze v Queenslandu v Avstraliji. Za svoje delo je prejel številna mednarodna priznanja in nagrade. Od leta 2018 je tudi član Avstralske akademije znanosti, leta 2020 pa so ga imenovali za slovenskega ambasadorja znanosti.