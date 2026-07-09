Umrla pevka Bonnie Tyler

Valižanska pevka Bonnie Tyler, najbolj znana po svoji močni in ganljivi ljubezenski pesmi Total Eclipse of the Heart, je umrla. Stara je bila 75 let, je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila njena družina.

»Bonniejina družina in ekipa z veliko žalostjo sporočata, da je Bonnie nepričakovano umrla minulo noč v bolnišnici na Portugalskem zaradi bolezni, zaradi katere je bila na zdravljenju,« je družina zapisala v objavi na enem od družbenih omrežij.

Pevka je umrla natanko mesec dni po svojem rojstnem dnevu. Poleg skladbe Total Eclipse of the Heart je Tyler med drugim znana tudi po skladbi Holding Out for a Hero. Tyler je bila na zdravljenju v bolnišnici na Portugalskem od konca aprila, v tem času pa je bila tudi v komi.

Največje glasbene uspehe je Tyler zabeležila v 80. letih minulega stoletja. Pevka z zanjo značilnim, hripavim glasom je izdala skupno več kot 80 singlov in 18 studijskih albumov. Zaradi bolezni je morala odpovedati turnejo, ki je bila prvotno načrtovana za to poletje. Jeseni so bili načrtovani še drugi nastopi; med drugim 24. novembra na Dunaju.