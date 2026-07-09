Goriški košarkar Peter Devetta okrepil Jadranove tekmece

Goriški košarkar Peter Devetta (letnik 2007) bo v prihodnji sezoni branil barve goriškega Dinama v meddeželni B-ligi, v kateri nastopa tudi Jadran. 19-letnik je košarkarsko zrasel pri Domu, s katerim je nastopal še kot sedemnajstletnik v sezoni 2023/2024 v deželni diviziji 1, istočasno pa je igral tudi za goriški Dinamo v C-ligi. Nato je prestopil v klub United Eagles Basket Cividale, kjer je odigral dve sezoni.

Pri Dinamu so pozdravili Devettovo vrnitev, košarkar pa je za novi klub dejal: »Vračam se domov, da nadaljujem svojo rast kot igralec in kot človek. Ta liga je prava za »nadgradnjo«, predvsem pa je pravo okolje pri Dinamu. Kot Goričanu bo igranje v PalaBigotu zagotovo nekaj neverjetnega.«