Potniki zaskrbljeni zaradi validatorjev

Stara navada, železna srajca, pravi eden od najbolj znanih slovenskih pregovorov, ki se odlično prileže tržaški populaciji, za katero delujejo ustaljeni vzorci kot pravi oklep. Eden izmed teh je uporaba javnega prevoza, t. i. »korjere«, ki jo na Tržaškem po statistikah prevoznega podjetja Trieste Trasporti (TT) dnevno uporablja več kot polovica prebivalcev. Petdeset odstotkov le-teh ima za mestni prevoz letno oz. mesečno vozovnico, več kot dvajset odstotkov plačuje storitev s kartico, ostali pa uporabljajo še papirnato vozovnico. Prav ti bodo morali v naslednjih dneh spremeniti svoje ustaljene navade, če jih še niso, kajti stari mehanski validatorji, ki so vozovnico ožigosali z datumom in uro, bodo v torek prenehali delovati.

Vse vozovnice še veljajo!

Potem ko je TT v preteklih dneh napovedal, da bo stare mehanske validatorje odstranil, ker jih nobeno podjetje več ne proizvaja in jih v primeru okvare ni več mogoče popraviti, so potniki, zlasti starejši, v medijih in pri osebju prevoznega podjetja izrazili svojo zaskrbljenost. Na avtobusih bodo po novem na voljo samo novejši validatorji, s čitalnikoma kartic in vozovnic s QR kodo, katerih uporabo je podjetje sicer uvedlo že pred štirimi leti.

Obdobje sobivanja dveh tehnologij se tako zaključuje. Kaj pa se bo dejansko spremenilo? Na prvi pogled bolj malo. Potniki, ki ne uporabljajo elektronskih sistemov plačevanja ali nimajo mesečne oz. letne vozovnice, bodo lahko še naprej uporabljali papirnate vozovnice. Za validiranje jih bodo morali postaviti pod čitalnik QR kode na desnem spodnjem boku novejšega validatorja in pričakati zeleno luč na zaslonu. Po novem lahko validirajo tudi več vozovnic naenkrat tudi s čitalnikom, kar je bilo do 1. julija nemogoče.