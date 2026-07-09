Pogačar prepričljivo zmagal in je vnovič v rumenem

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji. Na trasi od Pauja do Gavarnie-Gedra (186,2 km) je napadel na najtežjem vzponu okoli 43 km pred ciljem ter slavil kar 2:38 minute pred Dancem Jonasom Vingegaardom. Z novo zmago v Pirenejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega.

Sedemindvajsetletni Pogačar je z ekipo emiratov že v šesti etapi storil velik korak proti peti skupni zmagi. Potem ko je njegova ekipa večino dneva narekovala močan ritem, je na slovitem pirenejskem prelazu Tourmalet napadel pet kilometrov pred vrhom in se odpeljal tekmecem.

Čeprav je sprva nekaj časa Vingegaard (Visma-Lease a Bike) celo pridobival, je nato tudi Danec popustil, prednost slovenskega asa pa je nato vseskozi naraščala. Ciljno črto je Pogačar prečkal 2:38 minute pred Vingegaardom, tretji je bil Mehičan Isaac del Toro (UAE) z zaostankom 2:57.

Za Pogačarja je bila to druga letošnja zmaga na Touru, potem ko je bil najboljši še v tretji etapi. Skupno je zdaj pri 23 zmagah na francoski pentlji. V karieri je zdaj najboljši kolesar na svetu pri 123 zmagah, od tega je 15-krat slavil zgolj to sezono.

V skupnem seštevku ima 27-letnik s Klanca zdaj 2:42 minute naskoka pred Vingegaardom, medtem ko tretjeuvrščeni del Toro zaostaja 3:27 minute. Še nekaj več sekund zadaj so Belgijec Remco Evenepoel, Španec Juan Ayuso, Francoz Paul Seixas in Nemec Florian Lipowitz.

Rumeno majico je danes nosil Norvežan Torstein Traeen (Uno-X Mobility), a je po tem, ko je hitro popustil in nato na spustu s Tourmaleta še padel, prepričljivo izgubil skupno vodstvo.