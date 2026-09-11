Petek, 11. septembra 2026

Nad Genovskim zalivom je nastal ciklon, ki se širi nad Jadran. Hladna fronta se pomika proti Balkanu. V višinah k nam z jugozahodnimi vetrovi v višinah doteka zelo vlažen in nestabilen zrak.

Danes bo pretežno oblačno, več jasnega vremena bo v hribih na zahodu. Možne bodo rahle do zmerne padavine. Pihala bo zmerna burja.

Danes bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.