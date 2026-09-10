Furlanska cesta še zaprta za promet

Zaradi obilnega dopoldanskega naliva so posebno zahtevne razmere nastale na Furlanski cesti, kjer je zaradi zemeljskega plazu pod Napoleonsko cesto prišlo do padanja kamenja. Furlansko cesto so zato zaprli pod kontovelskim Ključem, pri vrhu Kontovelske rebri, trenutno je še zaprta, po navedbah lokalne policije ni znano, kdaj bo spet prevozna.

Prevoznik Trieste Trasporti je vzpostavil nadomestni avtobusni prevoz med Trgom Oberdan in območjem pri hišni številki 431 na Furlanski cesti, do območja zapore. Avtobusni liniji 42 in 44 sta bili preusmerjeni na Novo cesto za Opčine.