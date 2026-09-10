Triletni sporazum o sodelovanju med kvesturo in univerzo

Na tržaški kvesturi sta včeraj tržaška kvestorica Lilia Fredella in rektorica Univerze v Trstu Donata Vianelli podpisali triletni sporazum o nameri za novo in plodno sodelovanje. Podpisnici sta se zavezali, da bosta spodbujali, razvijali in utrjevali priložnosti in skupne pobude.

Rektorica Vianelli je opozorila, da so v sporazum vključeni tako študenti kot profesorji. »Zlasti našim študentom odpira nove priložnosti za opravljanje študijske prakse oziroma raziskovalne štipendije na policijskem področju po zaključeni univerzitetni karieri. Pa ne le na pravnem področju, kot bi lahko zmotno pričakovali. Tudi na medicinskem, gospodarskem, političnem, kemijskem ali biološkem,« je poudarila in namignila, da je povezav med obema stvarnostma več od teh, kar si jih lahko predstavljamo.

V točke sporazuma se je poglobila nato Fredella. Opozorila je v prvi vrsti na sprejem in neke vrste »prvo pomoč« tujim študentom in profesorjem pri olajšanem in hitrejšem vključevanju v novo državo oziroma pridobivanju osrednjih informacij za bivanje. »Naši študenti iz držav zunaj EU in naši gostujoči profesorji bodo po novem lažje prišli do dovoljenj za bivanje in vseh dokumentov, ki jih potrebujejo za to, da imajo priznan status,« je dodala rektorica.