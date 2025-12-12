Petek, 12. decembra 2025

Nad zahodno, srednjo in jugozahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Šibka hladna fronta bo čez dan oplazila vzhodne Alpe. V višinah se bo ob severovzhodnih vetrovih nekoliko ohladilo.

Zmerno oblačno bo. V nižini se bodo lahko pojavljale meglice. Na vzhodu in na kraški planoti bo pihala šibka burja.

Pretežno jasno bo, nekaj oblačnosti bo dopoldne na zahodu in jugu države. Po nižinah bo megla, ki se bo marsikje zadržala večji del dneva.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.