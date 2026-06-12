Petek, 12. junija 2026

Po prehodu hladne fronte, ki se pomika nad osrednji Balkan, se nad srednjo Evropo krepi območje visokega zračnega tlaka, v višinah pa se zadržuje dolina s hladnim zrakom. S severozahodnikom k nam doteka postopno bolj suh in hladnejši zrak.

V nižinah in na obali bo jasno do rahlo oblačno, v hribih pa spremenljivo. Dopoldne bo na Kraški planoti in v Trstu pihala šibka burja, čez dan pa zmorec.

Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.