Po večdnevni osvežitvi bo, kot kaže, pritisnila vročina

Za včerajšnjo hladno vremensko fronto proti nam priteka bolj svež severni zrak. Današnje temperature v FJK niso presegale 25 stopinj Celzija, občutek osvežitve pa je bil zaradi burje zlasti na Tržaškem nekoliko večji. Večje vročine kljub prevladujočemu sončnemu vremenu ne bomo beležili niti v prihodnjih dneh. Do vključno nedelje bo sicer iz dneva v dan nekoliko topleje, najvišje dnevne temperature v FJK pa se bodo tudi v nedeljo, ko bo najtopleje, zadrževale pod 30 stopinjami Celzija.

Jutrišnje petkovo jutro bo kar sveže. Kjer bo burja ponehala, se bodo na Kraški planoti in na Goriškem temperature spustile do okrog 10 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek bo proti nam spet obrobno pronical nekoliko bolj svež severni zrak, ki bo delno destabiliziral ozračje. Zlasti v ponedeljek in v noči na torek bodo možne posamezne krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo spet za kakšno stopinjo Celzija nižje.

V sredo kaže na sončno in že nekoliko toplejše vreme.

Od prihodnjega četrtka, 18. junija, trenutno kaže na občutnejšo okrepitev subtropskega anticiklona. Zagotavljal nam bo stanovitno in povečini sončno poletno vreme. Naše kraje bo dosegel topel severnoafriški zrak, iz dneva v dan bo topleje. Kot kaže, bo postopno pritisnila vročina. Najvišje dnevne temperature bodo v drugi polovici prihodnjega tedna spet presegale 30 stopinj Celzija. Vročinski val naj bi po zdajšnjih izračunih lahko trajal vsaj teden dni.