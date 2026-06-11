Seznam nujnih del na progi openskega tramvaja se stalno obnavlja

Openski tramvaj Občina Trst je s prevoznikom v preteklih mesecih sestavila nov seznam nujnih del, nekatera so bila že opravljena, druga ne. Med njimi najdemo tudi načrtovano selitev postajališča Kolonja in utrditev trase žičnice po reviziji

Čim se odkljuka en seznam del na progi openskega tramvaja, se pojavi nov. Občina Trst je v preteklih tednih za nujna dela na progi namenila dodatnih 850.000 evrov, nekatera je predpisala agencija za varnost v javnem prometu Ansfisa, za druge so se v dogovoru z občino odločili pri upravitelju tramvaja, podjetju Trieste Trasporti.

Tokratna naložba sicer ni neposredno občinska. Gre za sredstva, ki jih je že pred časom občini namenila Dežela FJK, služila naj bi zamenjavi električnega voda. Dežela se je strinjala, da se sredstva preusmerijo na nujnejše ukrepe. Zamenjava voda ostaja sicer na spisku, občina se je obvezala, da bo našla nova sredstva.

Med najnujnejšimi posegi na seznamu je bila zamenjava tračnic pri Obelisku in Cesarjih, delavci so ta projekt že zaključili. To je predpisala Ansfisa kot predpogoj za trajno obratovanje tramvajske proge. Lani je tramvaj vozil s posebnim dovoljenjem, dela pa bi pristojni morali opraviti čim prej. Poleg teh del - občina bo prevozniku povrnila stroške za dobrih 50.000 evrov - krije občinski sklep tudi postavitev novih varnostnih prometnih tabel, tudi to je predpisala Ansfisa.

Tretji Ansfisin predpis pa zadeva postavitev ograje ob tramvajski progi na območju Kolonje ter med Obeliskom in zaključno opensko postajo. Tudi tukaj gre za dela s starega spiska, občina pa je zagotovila financiranje v višini 135.000 evrov. Občina si lahko »privošči« namenjanje sredstev po začetku del, ker vrača denar podjetju Trieste Trasporti, stroškov ji ni treba poravnati vnaprej.

Trenutno potekajo dela za postavitev ograje na območju postajališča Kolonja, nato se bodo delavci selili na Opčine. Kaže pa, da bo pri Kolonji kmalu prišlo do večjih sprememb. Na spisku nujnih del se je namreč znašla točka »selitev postajališča Kolonja«, podrobnosti zaenkrat niso javne. Tej in ureditvi postajališča na Trgu Casali je namenjenih skupno 141.000 evrov. Nasploh je prilagoditvi vseh peronov postajališč namenjenih še 40.000 evrov, dobrih 120.000 evrov bo šlo za utrditev trase žičnice. Vsa ta dela so v odločbi označena kot »predpogoj za zagon tramvaja«. Podrobnosti nista dali niti Občina Trst niti prevoznik, iz podjetja Trieste Trasporti so poudarili, da nadaljujejo z deli za vnovičen zagon tramvaja. Dokler pa na Opčinah ne bo ograje ob progi, očitno ne bo niti tramvaja.