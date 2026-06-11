Primorski poletni festival v središče postavlja sporočilo upanja

Med 26. junijem in 30. julijem bo obalna prizorišča ponovno obogatil 33. Primorski poletni festival. Organizatorji napovedujejo deset dogodkov z močnim sporočilom vztrajnosti v težkih časih. Festival bo odprla uprizoritev Goldonijeve komedije Kavarna v kavarni Loggia na Titovem trgu.

Predsednica Društva Primorski poletni festival Neva Zajc je na današnji novinarski konferenci v Kopru izpostavila osrednje sporočilo letošnjega dogajanja. »Previharimo viharje je sporočilo, ki realno govori o zapletenih časih, v katerih živimo. Predstavlja poziv k vztrajnosti, upanju za prihodnost in temu, da nam kultura pomaga prebroditi te težke čase,« je poudarila. Dodala je, da svet danes navidezno razpada in nujno išče novega človeka.

Festival bo ponudil več vrhunskih predstav, med njimi izstopa komedija Kavarna italijanskega avtorja Carla Goldonija. Režiser Janusz Kica bo predstavo, ki je koprodukcija s Slovenskim stalnim gledališčem iz Trsta, postavil kar v pristno okolje kavarne Loggia. »Enkrat v življenju moramo Goldonija pripeljati v središče Kopra, na trg iz beneških časov. Ambientalna postavitev predstave povsem na novo zahteva zelo veliko truda, a se tega izziva izjemno veselimo,» je pojasnila Zajc.

Poleg Kavarne bosta program zaznamovala še dva večja dogodka. Narodno gledališče iz Beograda bo gostovalo s kultnim baletnim spektaklom Ko to tamo peva (Kdo neki tam poje), ki ga je režiral in koreografiral Staša Zurovac. »Gre za velik spektakel z izjemno lepo glasbo, ki je prepotoval že pol sveta in bo prav gotovo navdušil vse obiskovalce,» je povedala Zajc.

Izpostavila je še gledališki dokumentarec Človek v morju, avtorski projekt Lotosa Vincenca Šparovca. Zelo intimno predstavo bodo izvedli dobesedno na morju. »Predstavo bomo gledali na splavu z naravno scenografijo morja in velikih ladij, boljšo sceno bi namreč zelo težko dobili,» je dodala Zajc.

Obiskovalci si bodo poleti lahko ogledali tudi komedijo Usje se je dalu in več vrhunskih glasbenih nastopov s Tamaro Obrovac, Vito Mavrič ter skupino Bossa de Novo.

Festival podpira koprska občina, pri projektu tudi uspešno sodelujejo s Piranom ter Ankaranom, je pa izolska občina letos prekinila sodelovanje. Predsednica festivala je takšno odločitev označila kot kratkovidno in nepremišljeno, saj da so organizatorji Izoli pripravljali program povsem po njenih željah. »Razumni ljudje se vedno lahko vse dogovorijo. Mi smo majhni in velikih stvari ne bomo delali brez sodelovanja vseh štirih občin,» je povedala Zajc in dodala, da so s prekinitvijo sodelovanja z Izolo izgubili pomembno priložnost za uprizarjanje večjih predstav, ki potrebujejo večje odre.